Лунёв: «Тренировочный процесс изменился в лучшую сторону»

— Как ваше самочувствие, готовы ли вы сыграть с «Енисеем»?

— Самочувствие великолепное. По качеству игры — лучше спросить у тренеров.

— Как изменился тренировочный процесс по сравнению с Роберто Манчини?

— Больше игровых упражнений теперь, чаще стали задействовать вратарей. Изменился в лучшую сторону.

"Зенит" в первом туре нового розыгрыша чемпионата России встретится на выезде с «Енисеем». Этот матч состоится 29 июля.