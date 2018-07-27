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Лунёв: «Тренировочный процесс изменился в лучшую сторону»
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Лунёв: «Тренировочный процесс изменился в лучшую сторону» 

Евро-футбол.Ру 30 минут назад
Голкипер "Зенита" Андрей Лунёв отметил, что тренировочный процесс изменился в лучшую сторону по сравнению с тем, что был при Роберто Манчини.
— Как ваше самочувствие, готовы ли вы сыграть с «Енисеем»?
— Самочувствие великолепное. По качеству игры — лучше спросить у тренеров.
— Как изменился тренировочный процесс по сравнению с Роберто Манчини?
— Больше игровых упражнений теперь, чаще стали задействовать вратарей. Изменился в лучшую сторону.
"Зенит" в первом туре нового розыгрыша чемпионата России встретится на выезде с «Енисеем». Этот матч состоится 29 июля.
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