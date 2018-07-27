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Курский «Авангард» снова сразится с «Факелом»
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Курский «Авангард» снова сразится с «Факелом» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
29 июля в 18:00 сине-белые на своём поле в главном дерби Черноземья встречаются с соперниками из Воронежа
Как отмечают в пресс-службе клуба, история противостояния «Авангарда» и «Факела» составляет 30 матчей. На счету курян 8 побед, 15 раз успех праздновали воронежцы и 7 встреч завершились вничью. Самый первый матч между курской и воронежской командой состоялся в 1960 году. К сожалению, протокол данной игры не сохранился. Статистика приводится по газетным данным: «Труд» (Воронеж) — «Трудовые резервы» (Курск) — 2:1.
В российский период в рамках ПФЛ и ФНЛ соперники провели 16 игр. 5 раз побеждал «Авангард», 7 раз — «Факел» и 4 поединка завершились миром. Последняя официальная игра завершилась разгромной победой сине-белых со счётом 0:4.
В ходе учебно-тренировочных сборов «Авангард» провёл две игры с воронежским «Факелом». На выезде подопечные Игоря Беляева уступили — 0:1, а в домашнем поединке взяли уверенный реванш — 2:0.
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