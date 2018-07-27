Курский «Авангард» снова сразится с «Факелом»

29 июля в 18:00 сине-белые на своём поле в главном дерби Черноземья встречаются с соперниками из Воронежа

Как отмечают в пресс-службе клуба, история противостояния «Авангарда» и «Факела» составляет 30 матчей. На счету курян 8 побед, 15 раз успех праздновали воронежцы и 7 встреч завершились вничью. Самый первый матч между курской и воронежской командой состоялся в 1960 году. К сожалению, протокол данной игры не сохранился. Статистика приводится по газетным данным: «Труд» (Воронеж) — «Трудовые резервы» (Курск) — 2:1.

В российский период в рамках ПФЛ и ФНЛ соперники провели 16 игр. 5 раз побеждал «Авангард», 7 раз — «Факел» и 4 поединка завершились миром. Последняя официальная игра завершилась разгромной победой сине-белых со счётом 0:4.