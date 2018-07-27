Фанаты брестского «Динамо» потребовали вернуть в клуб Милевского 

На матче Лиги Европы между брестским «Динамо» и «Атромитосом» из Афин (4:3) болельщики хозяев вывесили баннер с требованием вернуть в команду двоих футболистов — форварда Артёма Милевского и защитника Алексея Гавриловича. «Миля, Миля! Шпиля, верни игроков!» — гласила надпись на баннере. Таким образом болельщики обратились к главному тренеру «Динамо» Алексею Шпилевскому, который принимал решение по обоим футболистам.
Ранее в СМИ сообщалось, что футболисты покинули команду из-за нарушения дисциплины. Позже агент Александр Панков, который представляет интересы Милевского, рассказал, что его клиент рассмотрит все предложения, в том числе из России.