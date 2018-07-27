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«Динамо» представило новую форму на сезон-2018/19
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«Динамо» представило новую форму на сезон-2018/19 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Домашний и гостевой комплекты выполнены в традиционных синем и белом цветах.
В матче первого тура чемпионата России «Динамо» 29 июля сыграет против «Арсенала» в Туле.
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