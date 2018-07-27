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Новая форма московского «Динамо»
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Новая форма московского «Динамо»
Евро-футбол.Ру
34 минуты назад
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Фото:
Евро-футбол.Ру
Московское «Динамо» презентовало новую игровую форму на самой высокой смотровой площадке Европы «Panorama 360».
Основная форма выполнена в синем цвете, вторая — в белом.
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