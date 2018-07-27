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Киевское «Динамо» возмущено решением ФФУ по игроку «Шахтёра»
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Киевское «Динамо» возмущено решением ФФУ по игроку «Шахтёра» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Киевское «Динамо» выступило с гневной реакцией на решение ФФУ по защитнику «Шахтёра» Исмаили, которого дисквалифицировали на два матча вместо трех.
"Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины грубо нарушил свой же регламент — футболисту «Шахтера» Исмаили, который был удален с поля в матче за Суперкубок, вместо положенных трех матчей дисквалификации дали два, что в рамках действующего регламента невозможно. Причем ФФУ даже не искала хоть каких-то формально-юридических оснований для нарушения регламента. Просто решили, что «Шахтеру» без этого футболиста нельзя играть против «Динамо». Потому зрителям будет неинтересно. Так и записали, а не заморачивались.
А зачем выдумывать? Можно просто каждое решение Федерации принимать «в интересах „Шахтера“ и его болельщиков». Или болельщика. Так прямо и писать, чтобы не тратить время на объяснения, которых не может быть. Почему за драку в последнем матче прошлого чемпионата «Динамо» заставили играть следующий домашний матч без зрителей, а «Шахтер» — нет? Почему игру ФК «Львов» против «Динамо» перенесли на день раньше? Почему арбитра, который осмелился удалить из поля игрока «Шахтера», отстранили от судейства в следующих матчах чемпионата? Почему арбитр в матче «Десна» — «Шахтер» отменил чистый мяч, забитый черниговцами?" — говорится в заявлении «Динамо»
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