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Денис Глушаков: Очень важно пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов
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Денис Глушаков: Очень важно пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов 

Советский спорт 52 минуты назад
— Мы много тренировались, чтобы играть как можно лучше. Скоро отборочные матчи Лиги чемпионов, и очень важно пробиться в групповой турнир. Но сначала — чемпионат, старт в котором покажет, как мы подготовились. Говорить заранее, что готовы уже на сто или двести процентов, было бы сейчас глупо.
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Главное, что с мотивацией у нас полный порядок. Первый матч сезона — и сразу домашний. Ждем, что придет много болельщиков. Лучших болельщиков страны! Мы сделаем все, чтобы радовать их в предстоящем сезоне как можно чаще, — рассказал Глушаков в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, что матч первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет завтра, 28 июля, на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.
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