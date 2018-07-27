Денис Глушаков: Очень важно пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов

— Мы много тренировались, чтобы играть как можно лучше. Скоро отборочные матчи Лиги чемпионов, и очень важно пробиться в групповой турнир. Но сначала — чемпионат, старт в котором покажет, как мы подготовились. Говорить заранее, что готовы уже на сто или двести процентов, было бы сейчас глупо.

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Главное, что с мотивацией у нас полный порядок. Первый матч сезона — и сразу домашний. Ждем, что придет много болельщиков. Лучших болельщиков страны! Мы сделаем все, чтобы радовать их в предстоящем сезоне как можно чаще, — рассказал Глушаков в интервью клубной пресс-службе.