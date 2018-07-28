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Бирлова и Уколова вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Марокко
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Бирлова и Уколова вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Марокко 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура категории «2 звезды» в Агадире (Марокко). В матче 1/8 финала российский дуэт в двух партиях победил австралийскую пару Николь Лэйрд/Бриттани Кендалл со счётом 2:0 (21:17, 21:13).
За выход в полуфинал 28 июля позднее россиянки Бирлова и Уколова сыграют с итальянской парой Марта Менегатти/Виктория Орси Тот.
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Агадир, Марокко Женщины. 1/8 финала
Екатерина Бирлова/Евгения Уколова (Россия) — Николь Лэйрд/Бриттани Кендалл (Австралия) — 2:0 (21:17, 21:13).
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