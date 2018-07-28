Бирлова и Уколова вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Марокко

Россиянки Екатерина Бирлова Евгения Уколова вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура категории «2 звезды» в Агадире (Марокко). В матче 1/8 финала российский дуэт в двух партиях победил австралийскую пару Николь Лэйрд/Бриттани Кендалл со счётом 2:0 (21:17, 21:13). За выход в полуфинал 28 июля позднее россиянки Бирлова и Уколова сыграют с итальянской парой Марта Менегатти/Виктория Орси Тот. Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Агадир, Марокко Женщины. 1/8 финала Екатерина Бирлова/Евгения Уколова (Россия) — Николь Лэйрд/Бриттани Кендалл (Австралия) — 2:0 (21:17, 21:13).