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Филкова и Филина проиграли два матча на этапе Мирового тура в Агадире
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Филкова и Филина проиграли два матча на этапе Мирового тура в Агадире 

Чемпионат.com 1 час назад
В Агадире (Марокко) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды». В список участников соревнований вошли три российские пары — Руслан Быканов/Максим Худяков, Валерия Филкова/Екатерина Филина и Евгения Уколова/Екатерина Бирлова.
В первом туре Филкова и Филина проиграли итальянкам Сильвии Костантини и Арианне Барбони со счётом 0:2 (16:21, 12:21). Быканов и Худяков уступили швейцарцам Кентену Метралю и Симону Хагенбуху со счётом 0:2 (21:23, 19:21). Уколова и Бирлова проиграли итальянкам Марте Менегатти и Виктории Орси Тот — 0:2 (19:21, 15:21).
Во втором туре Филкова и Филина потерпели поражение от представительниц Кипра Дарьи Гусаровой и Зои Константопулу со счётом 1:2 (14:21, 21:19, 10:15).
Турнир завершится 29 июля.
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