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Худяков и Быканов вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Марокко
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Худяков и Быканов вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Марокко 

Чемпионат.com 1 час назад
Россияне Максим Худяков и Руслан Быканов вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Агадире (Марокко). В 1/8 финала Худяков и Быканов обыграли австрийцев Флориана Шнетцера и Даниэля Мюллнера со счётом 2:0 (21:16, 21:10). В четвертьфинале, который состоится 28 июля позднее, россияне сыграют с парой из Латвии Томс Смединс/Харалдс Регза.
Напомним, что Худяков и Быканов вышли в плей-офф, заняв третье место в группе В.
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Агадир, Марокко Мужчины. 1/8 финала
Максим Худяков/Руслан Быканов (Россия) — Флориан Шнетцер/Даниэль Мюллнер (Австрия) — 2:0 (21:16, 21:10).
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