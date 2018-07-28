Худяков и Быканов вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Марокко

Россияне Максим Худяков и Руслан Быканов вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Агадире (Марокко). В 1/8 финала Худяков и Быканов обыграли австрийцев Флориана Шнетцера и Даниэля Мюллнера со счётом 2:0 (21:16, 21:10). В четвертьфинале, который состоится 28 июля позднее, россияне сыграют с парой из Латвии Томс Смединс/Харалдс Регза. Напомним, что Худяков и Быканов вышли в плей-офф, заняв третье место в группе В. Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Агадир, Марокко Мужчины. 1/8 финала Максим Худяков/Руслан Быканов (Россия) — Флориан Шнетцер/Даниэль Мюллнер (Австрия) — 2:0 (21:16, 21:10).