Худяков и Быканов вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Марокко

Россияне Максим Худяков и Руслан Быканов вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Агадире (Марокко). В 1/4 финала Худяков и Быканов в двух партиях обыграли пару из Латвии Томс Смединс/Харалдс Регза со счётом 2:0 (21:14, 21:16).

Напомним, что Худяков и Быканов вышли в плей-офф, заняв третье место в группе В. А в 1/8 финала обыграли австрийцев Флориана Шнетцера и Даниэля Мюллнера со счётом 2:0 (21:16, 21:10).

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Агадир, Марокко Мужчины. 1/4 финала

Максим Худяков/Руслан Быканов (Россия) — Томс Смединс/Харалдс Регза (Латвия) — 2:0 (21:14, 21:16).