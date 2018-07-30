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Итальянки Менегатти и Орси Тот выиграли этап Мирового тура в Агадире
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Итальянки Менегатти и Орси Тот выиграли этап Мирового тура в Агадире 

Чемпионат.com 1 час назад
В Агадире (Марокко) завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды». В финале женских соревнований итальянки Марта Менегатти и Виктория Орси Тот в трёх партиях обыграли представительниц Чехии Мартину Боннерову и Сарку Накладалову со счётом 2:1 (19:21, 21:19, 15:12). Продолжительность противостояния составила 56 минут.
В матче за третье место Алисе Леце и Ильзе Липинлауске из Латвии победили итальянок Аличе Градини и Клаудию Скамполи со счётом 2:0 (21:17, 21:14).
Победителями мужского турнира стали россияне Максим Худяков и Руслан Быканов. В финале они в трёх партиях обыграли пару из Австрии Кристоф Дресслер/Александр Хубер со счётом 2:1 (21:15, 16:21, 17:15).
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