Итальянки Менегатти и Орси Тот выиграли этап Мирового тура в Агадире

В Агадире (Марокко) завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды». В финале женских соревнований итальянки Марта Менегатти и Виктория Орси Тот в трёх партиях обыграли представительниц Чехии Мартину Боннерову и Сарку Накладалову со счётом 2:1 (19:21, 21:19, 15:12). Продолжительность противостояния составила 56 минут.

В матче за третье место Алисе Леце и Ильзе Липинлауске из Латвии победили итальянок Аличе Градини и Клаудию Скамполи со счётом 2:0 (21:17, 21:14).