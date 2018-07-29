«Пляжники» Худяков и Быканов выиграли этап Мирового тура в Марокко

Россияне Максим Худяков и Руслан Быканов завоевали золотые медали этапа Мирового тура категории «2 звезды» по пляжному волейболу в Агадире (Марокко). В финале Худяков и Быканов в трёх партиях обыграли пару из Австрии Кристоф Дресслер/Александр Хубер со счётом 2:1 (21:15, 16:21, 17:15).

Напомним, что Худяков и Быканов вышли в плей-офф, заняв третье место в группе В. В 1/8 финала они обыграли австрийцев Флориана Шнетцера и Даниэля Мюллнера со счётом 2:0 (21:16, 21:10), в четвертьфинале нанесли поражение латвийской паре Томс Смединс/Харалдс Регза — 2:0 (21:14, 21:16), а в полуфинале взяли верх над дуэтом из Литвы Лукас Каздаилис/Арнас Румсевичус со счётом 2:0 (21:16, 21:17).

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Агадир, Марокко Мужчины. Финал

Максим Худяков/Руслан Быканов (Россия) — Кристоф Дресслер/Александр Хубер (Австрия) — 2:1 (21:15, 16:21, 17:15).