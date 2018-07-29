Ещё
«Пляжники» Худяков и Быканов выиграли этап Мирового тура в Марокко
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Пляжники» Худяков и Быканов выиграли этап Мирового тура в Марокко 

Чемпионат.com 28 минут назад
Россияне Максим Худяков и Руслан Быканов завоевали золотые медали этапа Мирового тура категории «2 звезды» по пляжному волейболу в Агадире (Марокко). В финале Худяков и Быканов в трёх партиях обыграли пару из Австрии Кристоф Дресслер/Александр Хубер со счётом 2:1 (21:15, 16:21, 17:15).
Напомним, что Худяков и Быканов вышли в плей-офф, заняв третье место в группе В. В 1/8 финала они обыграли австрийцев Флориана Шнетцера и Даниэля Мюллнера со счётом 2:0 (21:16, 21:10), в четвертьфинале нанесли поражение латвийской паре Томс Смединс/Харалдс Регза — 2:0 (21:14, 21:16), а в полуфинале взяли верх над дуэтом из Литвы Лукас Каздаилис/Арнас Румсевичус со счётом 2:0 (21:16, 21:17).
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Агадир, Марокко Мужчины. Финал
Максим Худяков/Руслан Быканов (Россия) — Кристоф Дресслер/Александр Хубер (Австрия) — 2:1 (21:15, 16:21, 17:15).
Чемпионат.com: последние новости
Вольвич напомнил Губерниеву про скандал с Малафеевым Вопрос дня — Игроки сборной России получили звание ЗМС «Рубин» победил «Краснодар» благодаря дублю Азмуна
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»
Олимпийскую чемпионку нашли мертвой на острове14
Смолов вновь ошибся26
Шарапова показала интимное фото46
Еще одна фигуристка «предала» Тутберидзе10
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
02:31
Гамова ответила на травлю в Сети
Волейбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение