«Пляжники» Худяков и Быканов вышли в финал этапа Мирового тура в Марокко

Россияне Максим Худяков и Руслан Быканов вышли в финал этапа Мирового тура категории «2 звезды» по пляжному волейболу в Агадире (Марокко). В полуфинале Худяков и Быканов в двух партиях обыграли пару из Литвы Лукас Каздаилис/Арнас Румсевичус со счётом 2:0 (21:16, 21:17). За титул 29 июля позднее Худяков и Быканов сыграют с австрийским дуэтом Кристоф Дресслер/Александр Хубер.

Напомним, что Худяков и Быканов вышли в плей-офф, заняв третье место в группе В. В 1/8 финала они обыграли австрийцев Флориана Шнетцера и Даниэля Мюллнера со счётом 2:0 (21:16, 21:10), а в четвертьфинале нанесли поражение латвийской паре Томс Смединс/Харалдс Регза — 2:0 (21:14, 21:16).

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Агадир, Марокко Мужчины. 1/2 финала

Максим Худяков/Руслан Быканов (Россия) — Лукас Каздаилис/Арнас Румсевичус (Литва) — 2:0 (21:16, 21:17).