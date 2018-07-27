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4-5 августа в Москве во второй раз пройдёт ЧЕ по пляжному регби
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4-5 августа в Москве во второй раз пройдёт ЧЕ по пляжному регби 

Чемпионат.com 1 час назад
С 4 по 5 августа в Москве второй год подряд пройдёт чемпионат Европы по пляжному регби. 12 сильнейших мужских и 8 женских команд Старого Света сразятся на песках Центра пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе.
В России пляжное регби было официально признано в 2015 году. Ежегодно проводятся национальный чемпионат и Кубок России, а также различные турниры по всей стране. Популярность данной дисциплины растет стремительными темпами.
Год назад на Водном стадионе женской сборной России по пляжному регби удалось завоевать золотые медали, мужская национальная команда в упорнейшем финале уступила сборной Италии. В 2018 году в мужской части турнира соперниками россиян станут сборные Азербайджана, Латвии и Словении. У женщин Россия на групповом этапе сыграет против Латвии, Австрии и Словении.
4 августа в Центре пляжных видов спорта «Динамо» пройдут матчи группового этапа, 5-го числа — старт плей-офф и розыгрыш медалей.
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