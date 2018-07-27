4-5 августа в Москве во второй раз пройдёт ЧЕ по пляжному регби

С 4 по 5 августа в Москве второй год подряд пройдёт чемпионат Европы по пляжному регби. 12 сильнейших мужских и 8 женских команд Старого Света сразятся на песках Центра пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе.

В России пляжное регби было официально признано в 2015 году. Ежегодно проводятся национальный чемпионат и Кубок России, а также различные турниры по всей стране. Популярность данной дисциплины растет стремительными темпами.

Год назад на Водном стадионе женской сборной России по пляжному регби удалось завоевать золотые медали, мужская национальная команда в упорнейшем финале уступила сборной Италии. В 2018 году в мужской части турнира соперниками россиян станут сборные Азербайджана, Латвии и Словении. У женщин Россия на групповом этапе сыграет против Латвии, Австрии и Словении.

4 августа в Центре пляжных видов спорта «Динамо» пройдут матчи группового этапа, 5-го числа — старт плей-офф и розыгрыш медалей.