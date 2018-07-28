Московские армейцы впервые выиграли Суперкубок России, не будучи при этом ни чемпионом страны, ни обладателем Кубка. Вице-чемпионы участвовали в Суперкубке до этого три раза. ЦСКА в 2006, 2007 и 2013 годах делал «золотой дубль», и их соперником становились обладатели серебряных наград чемпионата. Во всех трех случаях победу одерживали армейцы. (Алексей МОРОЗ)
Все матчи Суперкубка России
Чемпион
Обладатель Кубка
Локомотив
1:1 (пен. — 4:3)
Спартак
3:1 д.в.
Локомотив
Терек
Спартак*
Спартак*
Зенит
Локомотив
Рубин
1:2 д.в.
Рубин
Зенит
Зенит
Рубин
Зенит*
Ростов
Зенит
Локомотив
1:1 (пен. — 4:2)
Зенит
Спартак
Локомотив
2:1 д.в.
Локомотив
ЦСКА*
0:1 д.в.
Итого: 12-3, мячи 26-15.
* Вице-чемпион
Локомотив — ЦСКА