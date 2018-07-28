Вице-чемпион — впервые победитель Суперкубка России

Московские армейцы впервые выиграли Суперкубок России, не будучи при этом ни чемпионом страны, ни обладателем Кубка. Вице-чемпионы участвовали в Суперкубке до этого три раза. ЦСКА в 2006, 2007 и 2013 годах делал «золотой дубль», и их соперником становились обладатели серебряных наград чемпионата. Во всех трех случаях победу одерживали армейцы. (Алексей МОРОЗ)

Все матчи Суперкубка России

Чемпион

Обладатель Кубка

Локомотив

1:1 (пен. — 4:3)

Спартак

3:1 д.в.

Локомотив

Терек

Спартак*

Спартак*

Зенит

Локомотив

Рубин

1:2 д.в.

Рубин

Зенит

Зенит

Рубин

Зенит*

Ростов

Зенит

Локомотив

1:1 (пен. — 4:2)

Зенит

Спартак

Локомотив

2:1 д.в.

Локомотив

ЦСКА*

0:1 д.в.

Итого: 12-3, мячи 26-15.

* Вице-чемпион

Локомотив — ЦСКА