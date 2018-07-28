Виктор Гончаренко: Приехало большое количество фанатов, и мы не могли плохо сыграть

— Любой спортсмен стремится к победе, даже если это не особенно официальный матч, но все же титул. Это будет хорошим подспорьем на будущее. Игроки должны почувствовать уверенность в своих силах. Приехало большое количество фанатов, и мы не могли плохо сыграть. Вообще, матч получился бескомпромиссным.

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Суперкубок — это трофей, просто менее официальный. Победа в чемпионате и в Кубке дает выход в еврокубки, а тут нет. Если есть какой-то ранжир, то он на третьем месте, — приводит слова Гончаренко Sport24.ru.

Напомним, что в первом туре чемпионата России «Локомотив» 30 июля на выезде сыграет с «Уфой».