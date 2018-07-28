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Анатолий Мещеряков: «Локомотиву» не хватило желания и чуть-чуть времени на подготовку
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Анатолий Мещеряков: «Локомотиву» не хватило желания и чуть-чуть времени на подготовку 

Советский спорт 1 час назад
— На мой взгляд, в матче против ЦСКА футболистам «Локомотива» не хватило желания и чуть-чуть времени на подготовку. Его было меньше у команд, у которых большое количество игроков выступало в национальных сборных на чемпионате мира. Игра есть игра, посмотрим, что будет дальше. Готовимся к следующему матчу.
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То, что стадион собрал более 43 тысяч болельщиков после чемпионата мира — это очень хороший сигнал и несомненно надо удерживать эту планку. Атмосфера была просто замечательная, — цитирует Мещерякова ТАСС.
Напомним, что в первом туре чемпионата России «Локомотив» 30 июля на выезде сыграет с «Уфой».
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