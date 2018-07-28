Анатолий Мещеряков: «Локомотиву» не хватило желания и чуть-чуть времени на подготовку

— На мой взгляд, в матче против ЦСКА футболистам «Локомотива» не хватило желания и чуть-чуть времени на подготовку. Его было меньше у команд, у которых большое количество игроков выступало в национальных сборных на чемпионате мира. Игра есть игра, посмотрим, что будет дальше. Готовимся к следующему матчу.

Юрий Семин : Матч был до ошибки, ее допустили мы и проиграли игру

ТАСС. То, что стадион собрал более 43 тысяч болельщиков после чемпионата мира — это очень хороший сигнал и несомненно надо удерживать эту планку. Атмосфера была просто замечательная, — цитирует Мещерякова

Напомним, что в первом туре чемпионата России «Локомотив» 30 июля на выезде сыграет с «Уфой».