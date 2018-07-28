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Календарь чемпионата России-2018/19
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Календарь чемпионата России-2018/19 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
Сегодня — старт чемпионата России по футболу-2018/19  1-й КРУГ
1-й тур  28 июля, суббота
Урал — Анжи (16.30)
Спартак — Оренбург (19.00)
Ростов — Ахмат (21.30)
29 июля, воскресенье
Енисей — Зенит (14.00)
Арсенал — Динамо (16.30)
Рубин — Краснодар (19.00)
30 июля, понедельник
Уфа — Локомотив (18.00)
31 июля, вторник
Крылья Советов — ЦСКА (19.00)
2-й тур  3 августа, пятница
Динамо — Рубин (19.30)
4 августа, суббота
Урал — Краснодар (14.00)
Зенит — Арсенал (16.30)
Локомотив — Спартак (19.00)
5 августа, воскресенье
Крылья Советов — Оренбург (16.00)
ЦСКА — Ростов (19.00)
Ахмат — Енисей (21.30)
6 августа, понедельник
Уфа — Анжи (17.30)
3-й тур  10 августа, пятница
Урал — Динамо (17.30)
11 августа, суббота
Енисей — ЦСКА (16.30)
Спартак — Анжи (19.00)
Ростов — Крылья Советов (21.30)
12 августа, воскресенье
Оренбург — Локомотив (14.00)
Арсенал — Ахмат (16.30)
Рубин — Зенит (19.00)
13 августа, понедельник
Уфа — Краснодар (17.30)
4-й тур  17 августа, пятница
Анжи — Оренбург (19.30)
18 августа, суббота
ЦСКА — Арсенал (16.30)
Краснодар — Спартак (19.00)
Ахмат — Рубин (21.30)
19 августа, воскресенье
Крылья Советов — Локомотив (16.30)
Зенит — Урал (19.00)
Ростов — Енисей (21.30)
20 августа, понедельник
Динамо — Уфа (19.30)
5-й тур  24 августа, пятница
Арсенал — Ростов (19.30)
25 августа, суббота
Урал — Ахмат (14.00)
Рубин — ЦСКА (16.30)
Спартак — Динамо (19.00)
26 августа, воскресенье
Оренбург — Краснодар (14.00)
Уфа — Зенит (16.30)
Локомотив — Анжи (19.00)
27 августа, понедельник
Енисей — Крылья Советов (17.30)
6-й тур  31 августа, пятница
Ростов — Рубин (19.30)
1 сентября, суббота
Крылья Советов — Анжи (14.00)
ЦСКА — Урал (16.30)
Краснодар — Локомотив (19.00)
2 сентября, воскресенье
Енисей — Арсенал (14.00)
Динамо — Оренбург (16.30)
Зенит — Спартак (19.00)
Ахмат — Уфа (21.30)
7-й тур*
16 сентября, воскресенье
Арсенал — Крылья Советов
Урал — Ростов
Рубин — Енисей
Уфа — ЦСКА
Спартак — Ахмат
Оренбург — Зенит
Локомотив — Динамо
Анжи — Краснодар
8-й тур  23 сентября, воскресенье
Крылья Советов — Краснодар
Ростов — Уфа  Енисей — Урал
Арсенал — Рубин
ЦСКА — Спартак
Ахмат — Оренбург
Зенит — Локомотив
Динамо — Анжи
9-й тур  30 сентября, воскресенье
Рубин — Крылья Советов
Спартак — Ростов
Уфа — Енисей
Урал — Арсенал
Оренбург — ЦСКА
Локомотив — Ахмат
Анжи — Зенит
Краснодар — Динамо
10-й тур  7 октября, воскресенье
Крылья Советов — Динамо
Ростов — Оренбург
Енисей — Спартак
Арсенал — Уфа  Рубин — Урал
ЦСКА — Локомотив
Ахмат — Анжи
Зенит — Краснодар
11-й тур  21 октября, воскресенье
Урал — Крылья Советов
Локомотив — Ростов
Оренбург — Енисей
Спартак — Арсенал
Уфа — Рубин
Анжи — ЦСКА
Краснодар — Ахмат
Динамо — Зенит
12-й тур  28 октября, воскресенье
Крылья Советов — Зенит
Ростов — Анжи
Енисей — Локомотив
Арсенал — Оренбург
Рубин — Спартак
Урал — Уфа  ЦСКА — Краснодар
Ахмат — Динамо
13-й тур  4 ноября, воскресенье
Уфа — Крылья Советов
Краснодар — Ростов
Анжи — Енисей
Локомотив — Арсенал
Оренбург — Рубин
Спартак — Урал
Динамо — ЦСКА
Зенит — Ахмат
14-й тур  11 ноября, воскресенье
Арсенал — Анжи
Рубин — Локомотив
Урал — Оренбург
Уфа — Спартак
ЦСКА — Зенит
Крылья Советов — Ахмат
Ростов — Динамо
Енисей — Краснодар
15-й тур  25 ноября, воскресенье
Спартак — Крылья Советов
Зенит — Ростов
Динамо — Енисей
Краснодар — Арсенал
Анжи — Рубин
Локомотив — Урал
Оренбург — Уфа  Ахмат — ЦСКА
2-й КРУГ
16-й тур  2 декабря, воскресенье
Оренбург — Крылья Советов
Ростов — ЦСКА
Енисей — Ахмат
Арсенал — Зенит
Рубин — Динамо
Спартак — Локомотив
Краснодар — Урал
Анжи — Уфа  17-й тур  9 декабря, воскресенье
Крылья Советов — Ростов
ЦСКА — Енисей
Ахмат — Арсенал
Зенит — Рубин
Динамо — Урал
Краснодар — Уфа  Анжи — Спартак
Локомотив — Оренбург
18-й тур  3 марта, воскресенье
Локомотив — Крылья Советов
Енисей — Ростов
Арсенал — ЦСКА
Рубин — Ахмат
Урал — Зенит
Уфа — Динамо
Спартак — Краснодар
Оренбург — Анжи
19-й тур  10 марта, воскресенье
Крылья Советов — Енисей
Ростов — Арсенал
ЦСКА — Рубин
Ахмат — Урал
Зенит — Уфа  Динамо — Спартак
Краснодар — Оренбург
Анжи — Локомотив
20-й тур  17 марта, воскресенье
Анжи — Крылья Советов
Рубин — Ростов
Арсенал — Енисей
Урал — ЦСКА
Уфа — Ахмат
Спартак — Зенит
Оренбург — Динамо
Локомотив — Краснодар
21-й тур  31 марта, воскресенье
Крылья Советов — Арсенал
Ростов — Урал
Енисей — Рубин
ЦСКА — Уфа  Ахмат — Спартак
Зенит — Оренбург
Динамо — Локомотив
Краснодар — Анжи
22-й тур  7 апреля, воскресенье
Краснодар — Крылья Советов
Уфа — Ростов
Урал — Енисей
Рубин — Арсенал
Спартак — ЦСКА
Оренбург — Ахмат
Локомотив — Зенит
Анжи — Динамо
23-й тур  14 апреля, воскресенье
Крылья Советов — Рубин
Ростов — Спартак
Енисей — Уфа  Арсенал — Урал
ЦСКА — Оренбург
Ахмат — Локомотив
Зенит — Анжи
Динамо — Краснодар
24-й тур  21 апреля, воскресенье
Динамо — Крылья Советов
Оренбург — Ростов
Спартак — Енисей
Уфа — Арсенал
Урал — Рубин
Локомотив — ЦСКА
Анжи — Ахмат
Краснодар — Зенит
25-й тур  24 апреля, среда
Енисей — Оренбург
Арсенал — Спартак
Рубин — Уфа  ЦСКА — Анжи
Ахмат — Краснодар
Зенит — Динамо
Крылья Советов — Урал
Ростов — Локомотив
26-й тур  28 апреля, воскресенье
Зенит — Крылья Советов
Анжи — Ростов
Локомотив — Енисей
Оренбург — Арсенал
Спартак — Рубин
Уфа — Урал
Краснодар — ЦСКА
Динамо — Ахмат
27-й тур  5 мая, воскресенье
Крылья Советов — Уфа  Ростов — Краснодар
Енисей — Анжи
Арсенал — Локомотив
Рубин — Оренбург
Урал — Спартак
ЦСКА — Динамо
Ахмат — Зенит
28-й тур  12 мая, воскресенье
Ахмат — Крылья Советов
Динамо — Ростов
Краснодар — Енисей
Анжи — Арсенал
Локомотив — Рубин
Оренбург — Урал
Спартак — Уфа  Зенит — ЦСКА
29-й тур  19 мая, воскресенье
Крылья Советов — Спартак
Ростов — Зенит
Енисей — Динамо
Арсенал — Краснодар
Рубин — Анжи
Урал — Локомотив
Уфа — Оренбург
ЦСКА — Ахмат
30-й тур  26 мая, воскресенье
ЦСКА — Крылья Советов
Ахмат — Ростов
Зенит — Енисей
Динамо — Арсенал
Краснодар — Рубин
Анжи — Урал
Локомотив — Уфа  Оренбург — Спартак
*С 7-го по 30-й тур матчи по дням недели и времени начала будут распределены позднее.
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