Календарь чемпионата России-2018/19

Сегодня — старт чемпионата России по футболу-2018/19 1-й КРУГ

1-й тур 28 июля, суббота

Урал — Анжи (16.30)

Спартак — Оренбург (19.00)

Ростов — Ахмат (21.30)

29 июля, воскресенье

Енисей — Зенит (14.00)

Арсенал — Динамо (16.30)

Рубин — Краснодар (19.00)

30 июля, понедельник

Уфа — Локомотив (18.00)

31 июля, вторник

Крылья Советов — ЦСКА (19.00)

2-й тур 3 августа, пятница

Динамо — Рубин (19.30)

4 августа, суббота

Урал — Краснодар (14.00)

Зенит — Арсенал (16.30)

Локомотив — Спартак (19.00)

5 августа, воскресенье

Крылья Советов — Оренбург (16.00)

ЦСКА — Ростов (19.00)

Ахмат — Енисей (21.30)

6 августа, понедельник

Уфа — Анжи (17.30)

3-й тур 10 августа, пятница

Урал — Динамо (17.30)

11 августа, суббота

Енисей — ЦСКА (16.30)

Спартак — Анжи (19.00)

Ростов — Крылья Советов (21.30)

12 августа, воскресенье

Оренбург — Локомотив (14.00)

Арсенал — Ахмат (16.30)

Рубин — Зенит (19.00)

13 августа, понедельник

Уфа — Краснодар (17.30)

4-й тур 17 августа, пятница

Анжи — Оренбург (19.30)

18 августа, суббота

ЦСКА — Арсенал (16.30)

Краснодар — Спартак (19.00)

Ахмат — Рубин (21.30)

19 августа, воскресенье

Крылья Советов — Локомотив (16.30)

Зенит — Урал (19.00)

Ростов — Енисей (21.30)

20 августа, понедельник

Динамо — Уфа (19.30)

5-й тур 24 августа, пятница

Арсенал — Ростов (19.30)

25 августа, суббота

Урал — Ахмат (14.00)

Рубин — ЦСКА (16.30)

Спартак — Динамо (19.00)

26 августа, воскресенье

Оренбург — Краснодар (14.00)

Уфа — Зенит (16.30)

Локомотив — Анжи (19.00)

27 августа, понедельник

Енисей — Крылья Советов (17.30)

6-й тур 31 августа, пятница

Ростов — Рубин (19.30)

1 сентября, суббота

Крылья Советов — Анжи (14.00)

ЦСКА — Урал (16.30)

Краснодар — Локомотив (19.00)

2 сентября, воскресенье

Енисей — Арсенал (14.00)

Динамо — Оренбург (16.30)

Зенит — Спартак (19.00)

Ахмат — Уфа (21.30)

7-й тур*

16 сентября, воскресенье

Арсенал — Крылья Советов

Урал — Ростов

Рубин — Енисей

Уфа — ЦСКА

Спартак — Ахмат

Оренбург — Зенит

Локомотив — Динамо

Анжи — Краснодар

8-й тур 23 сентября, воскресенье

Крылья Советов — Краснодар

Ростов — Уфа Енисей — Урал

Арсенал — Рубин

ЦСКА — Спартак

Ахмат — Оренбург

Зенит — Локомотив

Динамо — Анжи

9-й тур 30 сентября, воскресенье

Рубин — Крылья Советов

Спартак — Ростов

Уфа — Енисей

Урал — Арсенал

Оренбург — ЦСКА

Локомотив — Ахмат

Анжи — Зенит

Краснодар — Динамо

10-й тур 7 октября, воскресенье

Крылья Советов — Динамо

Ростов — Оренбург

Енисей — Спартак

Арсенал — Уфа Рубин — Урал

ЦСКА — Локомотив

Ахмат — Анжи

Зенит — Краснодар

11-й тур 21 октября, воскресенье

Урал — Крылья Советов

Локомотив — Ростов

Оренбург — Енисей

Спартак — Арсенал

Уфа — Рубин

Анжи — ЦСКА

Краснодар — Ахмат

Динамо — Зенит

12-й тур 28 октября, воскресенье

Крылья Советов — Зенит

Ростов — Анжи

Енисей — Локомотив

Арсенал — Оренбург

Рубин — Спартак

Урал — Уфа ЦСКА — Краснодар

Ахмат — Динамо

13-й тур 4 ноября, воскресенье

Уфа — Крылья Советов

Краснодар — Ростов

Анжи — Енисей

Локомотив — Арсенал

Оренбург — Рубин

Спартак — Урал

Динамо — ЦСКА

Зенит — Ахмат

14-й тур 11 ноября, воскресенье

Арсенал — Анжи

Рубин — Локомотив

Урал — Оренбург

Уфа — Спартак

ЦСКА — Зенит

Крылья Советов — Ахмат

Ростов — Динамо

Енисей — Краснодар

15-й тур 25 ноября, воскресенье

Спартак — Крылья Советов

Зенит — Ростов

Динамо — Енисей

Краснодар — Арсенал

Анжи — Рубин

Локомотив — Урал

Оренбург — Уфа Ахмат — ЦСКА

2-й КРУГ

16-й тур 2 декабря, воскресенье

Оренбург — Крылья Советов

Ростов — ЦСКА

Енисей — Ахмат

Арсенал — Зенит

Рубин — Динамо

Спартак — Локомотив

Краснодар — Урал

Анжи — Уфа 17-й тур 9 декабря, воскресенье

Крылья Советов — Ростов

ЦСКА — Енисей

Ахмат — Арсенал

Зенит — Рубин

Динамо — Урал

Краснодар — Уфа Анжи — Спартак

Локомотив — Оренбург

18-й тур 3 марта, воскресенье

Локомотив — Крылья Советов

Енисей — Ростов

Арсенал — ЦСКА

Рубин — Ахмат

Урал — Зенит

Уфа — Динамо

Спартак — Краснодар

Оренбург — Анжи

19-й тур 10 марта, воскресенье

Крылья Советов — Енисей

Ростов — Арсенал

ЦСКА — Рубин

Ахмат — Урал

Зенит — Уфа Динамо — Спартак

Краснодар — Оренбург

Анжи — Локомотив

20-й тур 17 марта, воскресенье

Анжи — Крылья Советов

Рубин — Ростов

Арсенал — Енисей

Урал — ЦСКА

Уфа — Ахмат

Спартак — Зенит

Оренбург — Динамо

Локомотив — Краснодар

21-й тур 31 марта, воскресенье

Крылья Советов — Арсенал

Ростов — Урал

Енисей — Рубин

ЦСКА — Уфа Ахмат — Спартак

Зенит — Оренбург

Динамо — Локомотив

Краснодар — Анжи

22-й тур 7 апреля, воскресенье

Краснодар — Крылья Советов

Уфа — Ростов

Урал — Енисей

Рубин — Арсенал

Спартак — ЦСКА

Оренбург — Ахмат

Локомотив — Зенит

Анжи — Динамо

23-й тур 14 апреля, воскресенье

Крылья Советов — Рубин

Ростов — Спартак

Енисей — Уфа Арсенал — Урал

ЦСКА — Оренбург

Ахмат — Локомотив

Зенит — Анжи

Динамо — Краснодар

24-й тур 21 апреля, воскресенье

Динамо — Крылья Советов

Оренбург — Ростов

Спартак — Енисей

Уфа — Арсенал

Урал — Рубин

Локомотив — ЦСКА

Анжи — Ахмат

Краснодар — Зенит

25-й тур 24 апреля, среда

Енисей — Оренбург

Арсенал — Спартак

Рубин — Уфа ЦСКА — Анжи

Ахмат — Краснодар

Зенит — Динамо

Крылья Советов — Урал

Ростов — Локомотив

26-й тур 28 апреля, воскресенье

Зенит — Крылья Советов

Анжи — Ростов

Локомотив — Енисей

Оренбург — Арсенал

Спартак — Рубин

Уфа — Урал

Краснодар — ЦСКА

Динамо — Ахмат

27-й тур 5 мая, воскресенье

Крылья Советов — Уфа Ростов — Краснодар

Енисей — Анжи

Арсенал — Локомотив

Рубин — Оренбург

Урал — Спартак

ЦСКА — Динамо

Ахмат — Зенит

28-й тур 12 мая, воскресенье

Ахмат — Крылья Советов

Динамо — Ростов

Краснодар — Енисей

Анжи — Арсенал

Локомотив — Рубин

Оренбург — Урал

Спартак — Уфа Зенит — ЦСКА

29-й тур 19 мая, воскресенье

Крылья Советов — Спартак

Ростов — Зенит

Енисей — Динамо

Арсенал — Краснодар

Рубин — Анжи

Урал — Локомотив

Уфа — Оренбург

ЦСКА — Ахмат

30-й тур 26 мая, воскресенье

ЦСКА — Крылья Советов

Ахмат — Ростов

Зенит — Енисей

Динамо — Арсенал

Краснодар — Рубин

Анжи — Урал

Локомотив — Уфа Оренбург — Спартак

*С 7-го по 30-й тур матчи по дням недели и времени начала будут распределены позднее.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам