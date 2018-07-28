Прогноз на матч Львов — Динамо Киев: даст ли бой новичок УПЛ вице-чемпиону страны

«Львов» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч 2-го украинской Премьер-лиги (28.07.2018, 19:30 мск).

Во втором туре украинской Премьер-лиги встретятся выигравшие свои первые матчи «Львов» и киевское «Динамо». При этом львовяне опережают вице-чемпиона страны по разнице голов, но это, конечно, явление временное, так как класс этих команд просто несопоставим. Букмекеры сегодня практически уверены в победе киевлян, которая оценена коэффициентом 1.26.

"Львов"

В украинском футболе порой происходят удивительные метаморфозы. В прошлом сезоне «Львов» выступал в третьем по силе дивизионе страны, заняв там невысокое 5-е место, но в этом сезоне львовяне уже в Премьер-лиге, так как руководство клуба договорилось о рокировке с ровенским «Вересом», который занял место «львов» во второй лиге, а сами львовяне оказались в элите.

В первом туре «Львов» не ударил в грязь лицом, сумев обыграть в гостях «Арсенал-Киев» (2:0). Причём победа была одержана заслуженно. Но настоящее испытание ждёт команду Жилмара сегодня.

"Динамо" Киев

"Динамо" должно в ближайшее время выходить на пик формы, чтобы преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, и добыть путёвку в групповой этап. В первых двух матчах сезона команда Александра Хацкевича победила, но эти выигрыши сложно назвать заслуженными. В матче за Суперкубок с «Шахтёром» (1:0) динамовцы чудом не пропустили, сумев забить курьёзный гол после грубейшего ляпа Пятова. В матче с «Ворсклой» киевляне также выглядели как минимум не сильнее соперника, но автогол Даллку принёс первые 3 очка в чемпионате.

Статистика личных встреч

10 лет назад «Львов» играл в Премьер-лиге, когда и провёл единственные к этому моменту два матча с «Динамо». В обоих поединках киевляне добывали сложные победы с одинаковым счётом 1:0, забивая голы в концовке матчей.

Интересные факты

"Львов" попал в Премьер-лигу со Второй лиги, путём рокировки с ровенским «Вересом»;

"Динамо" имеет 12-матчевую беспроигрышную серию в УПЛ (+11=1-0, 26:7);

"Динамо" имеет 5-матчевую победную серию в выездных матчах чемпионата (+5=0-0, 10:3);

С учётом товарищеских матчей, «Динамо» имеет 11-матчевую беспроигрышную серию, причём последние 5 матчей были выиграны всухую (+9=2-0, 24:6).