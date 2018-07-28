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Каррера: игра с «Оренбургом» напомнила мне матчи прошлого сезона
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Каррера: игра с «Оренбургом» напомнила мне матчи прошлого сезона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю победу в первом туре РПЛ над «Оренбургом» со счётом 1:0.
«Мы сделали всё, что могли, против команды, которая закрывалась в обороне. У наших нападающих не было пространства. Мы пытались выдёргивать игроков соперника за счёт владения мяча, у нас были моменты. Можно играть лучше, но многое сегодня получалось.
Да, эта игра напомнила мне матчи прошлого сезона, но это футбол. «Оренбург» провёл весь матч в обороне, надеясь на контратаки, и момент с ударом Афонина был единственным. У нас были возможности забить.
Для меня главное — победа. Мы работаем над своей игрой, и у нас есть время. Это лишь первый тур, так что мы ещё должны прибавить. Я доволен, потому что ребята выложились на все сто процентов.
Если встречаешь команду, играющую в футбол, матч приятен для зрителей. Но когда команда обороняется вдесятером, сложно играть. Когда есть возможности, забитые мячи зависят от нас. Мы работаем над слабыми местами соперников», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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