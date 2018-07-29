«Краснодар» проиграл «Рубину» в первом туре РФПЛ 

Краснодар. 29 июля — Новая Кубань. Стартовал сезон 2018/2019 российской Премьер-Лиги. В первом туре РФПЛ «Краснодару» предстояло сыграть с казанским «Рубином». Игра состоялась на стадионе «Казань-Арена» в столице Татарстана.
Счет в матче открыл нападающий хозяев поля Сердар Азмун на 9-й минуте игры. В середине тайма Федор Смолов отыграл отставание «Краснодара». Однако спустя несколько минут Азмун оформил дубль и вновь вывел «Рубин» вперед. Больше счет на табло не менялся.
В следующем туре «Краснодар» встречается с «Уралом».