Ещё
«Краснодар» проиграл «Рубину» в первом туре РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Краснодар» проиграл «Рубину» в первом туре РФПЛ 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Краснодар. 29 июля — Новая Кубань. Стартовал сезон 2018/2019 российской Премьер-Лиги. В первом туре РФПЛ «Краснодару» предстояло сыграть с казанским «Рубином». Игра состоялась на стадионе «Казань-Арена» в столице Татарстана.
Счет в матче открыл нападающий хозяев поля Сердар Азмун на 9-й минуте игры. В середине тайма Федор Смолов отыграл отставание «Краснодара». Однако спустя несколько минут Азмун оформил дубль и вновь вывел «Рубин» вперед. Больше счет на табло не менялся.
В следующем туре «Краснодар» встречается с «Уралом».
Новая Кубань: последние новости
Benetton B-191 Михаэля Шумахера продадут с молотка В парке «Краснодар» 17 июня покажут три матча ЧМ-2018 Новое правительство Дмитрия Медведева: кто не войдет в его команду
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»269
Олимпийскую чемпионку нашли мертвой на острове15
Смолов вновь ошибся33
Шарапова показала интимное фото50
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
02:31
Гамова ответила на травлю в Сети
Волейбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение