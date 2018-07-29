«Арсенал» — «Динамо М»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

Сегодня, 29 июля, в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч первого тура российской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Динамо М». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Динамо М».

Команды встречались друг с другом пять раз. «Динамо» одержало две победы, «Арсенал» — одну, ещё два матча завершились вничью.

В минувшем сезоне РПЛ «Арсенал» занял седьмое место в турнирной таблице. «Динамо М» финишировало на восьмой строчке таблицы.