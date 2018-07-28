«Арсенал» Тула — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 июля

«Арсенал» Тула

«Оружейники» в прошлом сезоне финишировали не седьмой строке в турнирной таблице, отстав от шестой «Уфы», которая пробилась в еврокубки, всего лишь на один балл.

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При подготовке в старту чемпионата туляки сыграли в семи контрольных поединках, в которых одержали только одну победу, четыре раза сыграли вничью и два поединка проиграли.

Из этих спаррингов выделим две ничьи по 2:2 против венской «Аустрии» и голландского «Витесса», который тренирует Слуцкий.

У лидера команды, Артема Дзюбы, закончился срок аренды и он вернулся в «Зенит»

В целом домашние поединки прошлого сезона были удачными для «канониров». В 15 матчах они одержали восемь побед, четыре раза сыграли вничью и три игры проиграли.

«Динамо»

«Бело-голубые» по итогам прошлого сезона заняли восьмое место. От своего предстоящего противника они отстали на два пункта.

В межсезонье подопечные Дмитрия Хохлова провели шесть спаррингов. Проиграли только в одном — «Зениту» со счетом 0:5. Еще одну игру закончили вничью и четыре поединка выиграли с общим счетом 20:3.

В гостях в прошлом сезоне «Динамо» смогло разжиться пятью победами, тремя ничьими и семью поражениями. Заканчивали минувший чемпионат москвичи серий из четырех матчей без поражений.

У полузащитника Константина Рауша небольшое повреждение, он рискует не сыграть в этом поединке.

Календарь и таблица РФПЛ

В прошлом сезоне РФПЛ оппоненты обменялись домашними победами (1:0 и 1:2). Всего за историю они провели четыре поединка между собой (две виктория «Динамо», ничья и один раз верх брал «Арсенал»).

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 2,80.

На победу «Динамо» предлагают — 2,90, ничья — 3,10.

Команды только входят в сезон, а по товарищеским встречам трудно судить о их способностях. К тому же, оба коллектива лишились в межсезонье своих лидеров.

От этого поединка ждем вязкой игры с минимумом опасных моментов. Думаем, что предстоящая встреча закончится вничью.