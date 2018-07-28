Новичок «Динамо» Индрашис считает, что готов стать лидером команды в новом сезоне КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. / ТАСС /. Новичок московского «Динамо» и хоккеист сборной Латвии Микс Индрашис заявил, что готов стать лидером команды в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 27-летний нападающий рассказал ТАСС.

В межсезонье Индрашис подписал двухлетний контракт с московским «Динамо». Ранее хоккеист выступал за рижскую одноименную команду с 2012 года. В прошедшем сезоне латвийский нападающий забросил 21 шайбу и сделал столько же результативных передач в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

"Я готов стать лидером московского «Динамо», хочу забросить еще больше шайб, чем за рижское «Динамо» в прошлом сезоне, — подчеркнул Индрашис. — Но это не означает, что мне не надо отрабатывать в обороне. Всем надо выполнять черновую работу, выигрывать единоборства, чтобы получить шайбу и потом забросить ее в ворота соперника. Пока я готовлюсь к сезону и хочу набрать хорошую физическую форму".

"Очень хорошо было бы забросить в одном из первых матчей, это поможет мне обрести уверенность, — продолжил хоккеист. — А то однажды я не забрасывал 22 встречи подряд и чувствовал себя не очень хорошо. В прошлом сезоне удалось отличиться в первой же игре (рижане уступили омскому «Авангарду» со счетом 1:3 — прим. ТАСС)".

Динамовцы в рамках подготовки к предстоящему сезону проводят тренировочные сборы в Нижнем Новгороде. С 5 по 11 августа бело-голубые примут участие в Кубке губернатора Нижегородской области, а с 23 по 26 августа сыграют в Кубке мэра Москвы. Первый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» проведет на арене «Мегаспорт» против уфимского «Салавата Юлаева» 2 сентября.