Ещё
Семин назвал причину поражения «Локомотива» в игре с ЦСКА за Суперкубок РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семин назвал причину поражения «Локомотива» в игре с ЦСКА за Суперкубок РФ 

ИД «Собеседник» 54 минуты назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал «игрой до ошибки» матч с ЦСКА за Суперкубок России.
Слова специалиста приводит «Чемпионат». 27 июля в Нижнем Новгороде ЦСКА одержал победу над действующими чемпионами России благодаря голу Хетага Хосонова в дополнительное время. Юрий Семин назвал заслуженной победу соперника.
«Игра шла до ошибки. Ошибку допустили мы, поэтому проиграли. На сегодня наш уровень готовности не стопроцентный, поэтому были как хорошие отрезки, так и не очень. Но ЦСКА оказался более удачливым. Да и физически выглядел лучше», — заявил тренер.
Также Семин подчеркнул, что для «Локо» Суперкубок является важным турниром. Напомним, что с 2015 года москвичи трижды играли в матчах за этот трофей, проиграв в каждом из них.
ИД «Собеседник»: последние новости
Определился возможный соперник "Зенита" в третьем раунде отбора Лиги Европы Семин назвал причину поражения "Локомотива" в игре с ЦСКА за Суперкубок РФ Станислав Черчесов продолжит руководить сборной России по футболу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой26
У Шараповой новая любовь. Это конец карьеры?13
Одесситка отказалась выступать на российском турнире116
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
FIFA начала расследование против России156
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:21
В деле об убийстве Тена появилась девушка
Фигурное катание
07:13
Одесситка отказалась выступать на российском турнире
Теннис
04:59
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА
Футбол
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
02:32
«Обычный трус»: Усика затравили на Украине
Бокс Статьи
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение