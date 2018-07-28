Семин назвал причину поражения «Локомотива» в игре с ЦСКА за Суперкубок РФ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал «игрой до ошибки» матч с ЦСКА за Суперкубок России.

Слова специалиста приводит «Чемпионат». 27 июля в Нижнем Новгороде ЦСКА одержал победу над действующими чемпионами России благодаря голу Хетага Хосонова в дополнительное время. Юрий Семин назвал заслуженной победу соперника.

«Игра шла до ошибки. Ошибку допустили мы, поэтому проиграли. На сегодня наш уровень готовности не стопроцентный, поэтому были как хорошие отрезки, так и не очень. Но ЦСКА оказался более удачливым. Да и физически выглядел лучше», — заявил тренер.

Также Семин подчеркнул, что для «Локо» Суперкубок является важным турниром. Напомним, что с 2015 года москвичи трижды играли в матчах за этот трофей, проиграв в каждом из них.