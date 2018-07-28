Индрашис: состав московского ХК «Динамо» не слабее СКА и ЦСКА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. / ТАСС /. Московское «Динамо» по подбору хоккеистов не выглядит слабее петербургского СКА и столичного ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал новичок бело— голубых латвийский нападающий Микс Индрашис

"То, что «Динамо» в прошлом сезоне не попало в плей-офф, меня никак не смущает, я знаю, что здесь хорошая команда, плюс еще подписали много очень хороших хоккеистов. В этом сезоне мы обязательно выйдем в плей-офф. И я думаю, что мы можем побороться за Кубок Гагарина, мы не слабее СКА и ЦСКА", — сказал Индрашис.

Латвийский форвард также отметил силу действующего обладателя Кубка Гагарина казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда». «В „Авангард“ пришел очень сильный тренер Боб Хартли (главный тренер сборной Латвии — прим. ТАСС), я знаю все его методы, поэтому уверен, что у них будет очень хорошая команда, с которой придется очень трудно. Хартли очень много времени уделяет нюансам, на которые многие тренеры не обращают внимания. Для него самое главное — как располагаться позиционно, где находится клюшка, ключ его успеха кроется в этих маленьких нюансах», — подчеркнул хоккеист.

27-летний Индрашис признался в том, что мечтает и ставит перед собой цель попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). «Хотел бы поиграть там, но на данный момент я в „Динамо“, и многое будет зависеть от того, как я себя покажу здесь. Я полностью сконцентрирован на игре за „Динамо“, сейчас моя задача помочь команде выступить как можно лучше, — добавил он.

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19 московское „Динамо“ проведет 2 сентября. На арене „Мегаспорт“ динамовцы примут уфимский „Салават Юлаев“.