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Магия ЧМ еще работает: «Екатеринбург Арена» в первом туре премьер-лиги увеличила посещаемость на 52%
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Магия ЧМ еще работает: «Екатеринбург Арена» в первом туре премьер-лиги увеличила посещаемость на 52% 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Как и прогнозировали аналитики, ЧМ-2018 оживил русский чемпионат и подогрел интерес к футболу. Об этом говорит и статистика, которую этой ночью опубликовали на сайте премьер-лиги. По ней, на матч стартового турнира РФПЛ (где «Урал» проиграл «Анжи»), который в эти выходные прошел на «Екатеринбург Арене» пришли 17 тысяч 194 болельщика. Это на 52,6% больше, чем в прошлом году.
Рост посещаемости матчей виден по всех России. И это абсолютный рекорд, сравнимый с популярностью франзузского, голландского или американского чемпионатов.
— После матча «Крылья Советов» — ЦСКА был зафиксирован новый абсолютный рекорд посещаемости стартового тура Российской Премьер-Лиги — 169 600 (в среднем — 21 200 за матч) зрителей, — сообщили в премьер-лиге. — Предыдущий рекорд принадлежал сезону-2010, тогда матчи первого тура посетили 135 323 (в среднем — 16 915 за матч) человека.
В целом трибуны на «Екатеринбург Арене» заполнили на 66% (17 194 зрителя). В прошлом году на старте сезона матч в Екатеринбурге пришли посмотреть 8 тысяч 145 человек.
— Екатеринбург — в топ-5 городов Российской Премьер-Лиги 1 тура сезона-2018/19 по популярности у болельщиков. В первую пятерку также вошли Самара, Москва, Ростов-на-Дону и Тула, — рассказали в аналитическом агентстве ТурСтат. — Рейтинг составлен по данным посещаемости стадионов на матчах РПЛ в 1 туре сезона-2018/19.
65173231. Во время ЧМ вокруг заполняемости трибун на «Екатеринбург Арене» разразился скандал — на первом матче, между Египтом и Уругваем, было очень много пустых мест на трибунах.
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