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«Урал» — «Анжи»: котировки на первый матч сезона Российской Премьер-Лиги
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«Урал» — «Анжи»: котировки на первый матч сезона Российской Премьер-Лиги 

Чемпионат.com 2 часа назад
Букмекеры назвали фаворита матча первого тура РПЛ «Урал» — «Анжи». Начало встречи 28 июля 2018 года запланировано на 16:30 по московскому времени.
Аналитики считают «Урал» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.57. На победу «Анжи» можно поставить за 5.50, на ничью — за 4.00.
Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.40.
Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.25. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.57.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.15, тотал меньше данного значения котируется за 1.62.
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