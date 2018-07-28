Ещё
«Зенит» заявил Заболотного за вторую команду в ФНЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» заявил Заболотного за вторую команду в ФНЛ 

Советский спорт 2 часа назад
Форвард «Зенита» Антон Заболотный заявлен за вторую команду клуба. Таким образом, 27-летний нападающий может играть как за «Зенит-2» в ФНЛ, так и за основную команду в премьер-лиге.
Напомним, Заболотный перешел в «Зенит» в декабре прошлого года из «Тосно». Во второй части минувшего сезона он провел за команду 14 матчей и забил один гол — 13 мая в заключительном туре премьер-лиги в ворота «СКА-Хабаровска» (6:0).
Также за «Зенит-2» с возможностью играть в ФНЛ заявлены защитники Александр Анюков, Илья Скроботов и Евгений Чернов.
29 июля в первом туре премьер-лиги «Зенит» сыграет с «Енисеем» в Тюмени. Начало матча — 14:00 (мск).
Советский спорт: последние новости
«Ювентус» победил «Баварию» в Международном кубке чемпионов Минское «Динамо» обыграло ДАК в отборочном раунде Лиги Европы Олег Терехин: «Динамо» реально бороться за пятое-шестое место, но не выше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой
Игроки сборной России получили новое звание8
Опять сломали: стал известен характер травмы Дзагоева1
У Шараповой новая любовь. Это конец карьеры?19
FIFA начала расследование против России
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:59
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой
Фигурное катание Статьи
00:39
У Шараповой новая любовь. Это конец карьеры?
Теннис Статьи
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:21
В деле об убийстве Тена появилась девушка
Фигурное катание
07:13
Одесситка отказалась выступать на российском турнире
Теннис
04:59
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА
Футбол
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение