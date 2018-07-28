«Зенит» заявил Заболотного за вторую команду в ФНЛ

Форвард «Зенита» Антон Заболотный заявлен за вторую команду клуба. Таким образом, 27-летний нападающий может играть как за «Зенит-2» в ФНЛ, так и за основную команду в премьер-лиге.

Напомним, Заболотный перешел в «Зенит» в декабре прошлого года из «Тосно». Во второй части минувшего сезона он провел за команду 14 матчей и забил один гол — 13 мая в заключительном туре премьер-лиги в ворота «СКА-Хабаровска» (6:0).

29 июля в первом туре премьер-лиги «Зенит» сыграет с «Енисеем» в Тюмени. Начало матча — 14:00 (мск).