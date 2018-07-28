«Урал» — «Анжи»: прогноз букмекеров

В субботу, 28 июля, в Екатеринбурге пройдет матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Анжи». Игру принимает стадион «Екатеринбург Арена». Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Winline оценивает шансы «Урала» на успех с коэффициентом 1,60, а «Анжи» — 6,40. Ничья оценивается с коэффициентом 3,91.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline — здесь.

"Урал"" — «Анжи»: РПЛ, 1-й тур, 28 июля 2018, онлайн-трансляция матча — начало в 16.30 (время московское)