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«Урал» — «Анжи»: прогноз букмекеров
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«Урал» — «Анжи»: прогноз букмекеров 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В субботу, 28 июля, в Екатеринбурге пройдет матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Анжи». Игру принимает стадион «Екатеринбург Арена». Начало встречи — 16.30 по московскому времени.
Winline оценивает шансы «Урала» на успех с коэффициентом 1,60, а «Анжи» — 6,40. Ничья оценивается с коэффициентом 3,91.
Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline — здесь.
"Урал"" — «Анжи»: РПЛ, 1-й тур, 28 июля 2018, онлайн-трансляция матча — начало в 16.30 (время московское)
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