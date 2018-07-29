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«Енисей — „Зенит“. Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)
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«Енисей — „Зенит“. Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск) 

Советский спорт 21 минуту назад
Фото: sibnovosti.ru
В матче первого тура чемпионата России «Енисей» сыграет с «Зенитом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Центральный» в Красноярске и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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