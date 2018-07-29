«Енисей — „Зенит“. Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

В матче первого тура чемпионата России «Енисей» сыграет с «Зенитом»

Встреча пройдет на поле стадиона «Центральный» в Красноярске и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.