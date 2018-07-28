Матч 1-го тура премьер-лиги «Енисей» — «Зенит», который из-за реконструкции Центрального стадиона в Красноярске пройдет 29 июля в Тюмени, соберет полные трибуны. Большая часть билетов на дебютный матч на стадион «Геолог», вмещающий 13 тысяч, уже продана.
«В свободной продаже на матч «Енисей» — «Зенит» осталось менее двух тысяч билетов. Причем самые дорогие были выкуплены в первые дни. Продажей билетов для болельщиков команды из Санкт-Петербурга занимается клуб-гость — кассы для поклонников «Зенита» откроются за час до матча. Болельщики «Енисея» могут попасть на сектор активной поддержки нашей команды бесплатно, нужно подойти к нему также за час до игры, — сообщил пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис.
Фото: ФК «Енисей»