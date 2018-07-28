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Силкин: «Беда в том, что у „Динамо“ нет должного руководства»
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Силкин: «Беда в том, что у „Динамо“ нет должного руководства» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Sport24.ru поделился мнением о руководстве клуба и подчеркнул, что бело-голубым еще равно бороться за высокие места в Премьер-Лиге. Ранее главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил о намерении команды попасть в зону еврокубков.
«Душа болит за команду. Беда в том, что у «Динамо» нет должного руководства. Все время приходят люди, далекие от футбола. Они занимают такие посты, которые могут влиять на психологическое состояние команды. И насколько мне известно, то, что сейчас происходит, не идет в пользу развития клуба.
Я считаю, что Жоаозиньо — это не усиление. Было бы нормально купить по игроку в каждую линию. Но не надо забывать, что все зависит от финансового положения клуба. Если оно не позволяет приобретать игроков, то не надо такие задачи ставить. Нужно идти маленькими шагами. В том году вернулись, сезон был сложный. Сейчас, значит, надо закрепиться, и потом уже, учитывая финансовое состояние, можно смотреть в будущее с оптимизмом. С бухты-барахты ставить такие задачи неправильно», — сказал Силкин.
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