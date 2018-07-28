Силкин: «Динамо» не способно бороться за места в еврокубках"

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью поделился мнением о руководстве клуба и подчеркнул, что «бело-голубым» еще равно бороться за высокие места в Премьер-Лиге.

"Душа болит за команду. Беда в том, что у «Динамо» нет должного руководства. Все время приходят люди, далекие от футбола. Они занимают такие посты, которые могут влиять на психологическое состояние команды. И насколько мне известно, то, что сейчас происходит, не идет в пользу развития клуба".

Перед стартом сезона наставник команды Дмитрий Хохлов заявил, что перед командой поставлена задача по возвращению в еврокубки.

"Я считаю, что Жоаозиньо — это не усиление. Было бы нормально купить по игроку в каждую линию. Но не надо забывать, что все зависит от финансового положения клуба. Если оно не позволяет приобретать игроков, то не надо такие задачи ставить. Нужно идти маленькими шагами. В том году вернулись, сезон был сложный. Сейчас, значит, надо закрепиться, и потом уже, учитывая финансовое состояние, можно смотреть в будущее с оптимизмом. С бухты-барахты ставить такие задачи неправильно", — сказал Силкин.

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло восьмое место в чемпионате России.