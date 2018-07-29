«Арсенал» — «Динамо». Прогноз и ставка Александра Вишневского

Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Арсенал» — «Динамо». Он полагает, что команды не смогут выявить победителя.