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«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче ФНЛ
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«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче ФНЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Тамбове на стадионе "Спартак", завершилась со счетом 0:0.
"Тамбов" с семью очками занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, а «Нижний Новгород» (пять очков) идет на восьмой строчке.
В следующем туре «Тамбов» на выезде сыграет с «Армавиром», а «Нижний Новгород» примет «Чертаново».
Ранее калининградская «Балтика» уступила «Чертаново» в матче третьего тура ФНЛ.
Россия. ФНЛ. 3-й тур "Тамбов" (Тамбов) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 0:0
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