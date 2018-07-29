«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче ФНЛ

«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Тамбове на стадионе "Спартак" , завершилась со счетом 0:0.

"Тамбов" с семью очками занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, а «Нижний Новгород» (пять очков) идет на восьмой строчке.

В следующем туре «Тамбов» на выезде сыграет с «Армавиром», а «Нижний Новгород» примет «Чертаново».

Ранее калининградская «Балтика» уступила «Чертаново» в матче третьего тура ФНЛ.

Россия. ФНЛ. 3-й тур "Тамбов" (Тамбов) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 0:0