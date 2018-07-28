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Московское «Динамо» в результативной игре оказалось сильнее «Торпедо»
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Московское «Динамо» в результативной игре оказалось сильнее «Торпедо» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нижегородское «Торпедо» потерпело поражение в домашней товарищеской встрече с московским «Динамо», матч завершился со счётом 3:4. В составе нижегородского коллектива заброшенными шайбами сумели отметиться Владимир Галузин, Эндрю Кэлоф и Михаил Орлов. У «Динамо» точные броски на свой счёт записали Андрей Миронов, Иван Муранов, Андрей Алексеев и Антон Злобин.
Матч носил характер благотворительной акции, организованной в поддержку юной нижегородской хоккеистки Варвары Буньковой. Бунькова — воспитанница хоккейной команды СКИФ, чемпионка России среди юниоров. Вследствие обострения спортивной травмы она нуждалась в срочной операции на коленном суставе. Все предсезонные турниры клубов КХЛ: календарь игр, состав участников
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