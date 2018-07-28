Московское «Динамо» в результативной игре оказалось сильнее «Торпедо»

Матч носил характер благотворительной акции, организованной в поддержку юной нижегородской хоккеистки Варвары Буньковой. Бунькова — воспитанница хоккейной команды СКИФ, чемпионка России среди юниоров. Вследствие обострения спортивной травмы она нуждалась в срочной операции на коленном суставе. Все предсезонные турниры клубов КХЛ: календарь игр, состав участников