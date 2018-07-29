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Бывший футболист сборной РФ поддержал Гамову
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Бывший футболист сборной РФ поддержал Гамову 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Ранее волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала Минспорт РФ после присвоение игрокам сборной РФ заслуженного мастера спорта за выход в ¼ финала мирового первенства.
Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Евгений Алдонин прокомментировал высказывание волейболистки Екатерины Гамовой, которая считает, что присвоив подопечным Станислава Черчесова звания заслуженного мастера спорта, Минспорт обесценивает само звание.
«Отчасти разделяю негодование Екатерины, но она подчеркивает, что говорила это не ребятам, а нашим руководителям», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».
В тоже время Алдонин подчеркнул, что победа россиян в 1/8 финала чемпионата мира по футболу является высоким достижением.
Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу и серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова заявила, что присвоение званий заслуженных мастеров спорта российским игрокам обесценивает само звание.
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