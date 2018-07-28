Гамова раскритиковала награждение сборной России

Чемпионка мира и Европы по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала вручение званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистам сборной России. Об этом волейболистка написала в социальной сети Instagram.
"Нет, не справедливо! Тем обесценивается звание ЗМС, к сожалению! Для примера, после победы на чемпионате мира — 2010 не всем участникам нашей команды присвоили ЗМС. Отделались мастером спорта международного класса (МСМК)", — написала Гамова.
Награждение сборной России по футболу состоялось 28 июля в здании министерства спорта. "Газета.Ru" вела прямую онлайн-трансляцию мероприятия.
Ранее сообщалось, что Черчесова наградят орденом Александра Невского.