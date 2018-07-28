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«Енисей» обыграл «Зенит» в матче молодёжного первенства России
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«Енисей» обыграл «Зенит» в матче молодёжного первенства России 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче первого тура молодёжного первенства России «Енисей» принимал на своём поле «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Ростислав Воробьёв и Ярослав Матвиенко. За «Зенит» отличился Максим Левин.
В матче второго тура молодёжного первенства России «Енисей» на выезде сыграет с «Ахматом», а «Зенита» примет на своём поле тульский «Арсенал». Обе встрече пройдут 4 августа.
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