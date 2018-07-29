«Зенит» огласил состав на матч с «Енисеем»

«Зенит» определился со стартовым составом на матч первого тура Российской Премьер-Лиги против «Енисея». Стартовый состав выглядит следующим образом: Лунёв, Набиуллин, Мевля, Иванович, Смольников, Нобоа, Паредес, Эрнани, Шатов, Мак, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Кержаков, Нету, Анюков, Чернов, Краневиттер, Оздоев, Ригони, Кузяев, Дриусси, Заболотный. Матч «Енисей» — «Зенит» начнётся в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» занял пятую строчку в турнирной таблице. «Енисей» финишировал на третьем месте в таблице ФНЛ по итогам прошлого сезона. В стыковых матчах красноярские футболисты обыграли «Анжи» и получили путёвку в РПЛ.