«Енисей» подшутил над Дзюбой, который перепутал место проведения матча 1-го тура РПЛ

«Енисей» пошутил над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой , который в интервью рассказал, что отправится в Красноярск на матч 1-го тура РПЛ, хотя встреча с «Енисеем» пройдет в Тюмени.

«Друзья из «Зенита», позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч «Енисей» — «Зенит» в Тюмени. Но если что, игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска!» — говорится в сообщении «Енисея».

Стадион «Центральный», который является домашней ареной «Енисея», находится на реконструкции перед Универсиадой-2019. По этой причине «Енисей», скорее всего, проведет на стадионе «Геолог» в Тюмени не только матч с «Зенитом», но также игры 3-го тура против ЦСКА (11 августа) и 5-го тура с «Крыльями Советом» (27 августа). Согласно официальному сайту красноярского клуба, первый матч на стадионе в родном городе команда сможет провести только осенью. 2 сентября, в 6-м туре РПЛ «Енисей» примет тульский «Арсенал».

Матч «Енисей» — «Зенит» пройдет завтра, 29 июля. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.