Голы Дзюбы и Кузяева принесли «Зениту» победу над «Енисеем»

«Зенит» стартовал в Премьер-Лиге с победы над «Енисеем». Футболисты из Санкт-Петербурга нанесли поражение новичку РПЛ со счётом 2:0. «Енисей» свой первый домашний матч турнира проводил в Тюмени.

Оба гола были забиты в концовке матча. Счёт был открыт на 81-й миунте. После рикошета в чужой штрафной Артём Дзюба добил мяч в пустые ворота. А ещё через несколько минут отличился Далер Кузяев

Полузащитник «Зенита» получил мяч в чужой штрафной и точно пробил с левой ноги в дальний угол. В прошлом сезоне «Зенит» также начал турнир с победы с таким же счётом. Тогда клуб из Санкт-Петербурга обыграл в Хабаровске местный «СКА-Хабаровск».