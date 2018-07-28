Кришито пожелал «Зениту» удачи в новом сезоне

«Удачи «Зениту» в новом сезоне», — написал Кришито в своём «инстаграме», выложив фотографию,

где он играет за «Зенит» в матче с московским «Динамо».

31-летний итальянский защитник выступал за «Зенит» семь лет, с 2011 по 2018 годы. После завершения сезона 2017/18 Кришито перешёл в «Дженоа», за который выступал до трансфера в «Зенит».

Ранее Кришито в прощальном обращении говорил, что «это были удивительные семь лет, Санкт-Петербург навсегда останется моим вторым домом. Трудно выразить всё то, что я чувствую. Меня переполняют эмоции, я растроган и мне сложно выразить всё это. Просто большое спасибо! В будущем я буду болеть за „Зенит“ вместе с вами».