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Кришито пожелал «Зениту» удачи в новом сезоне
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Кришито пожелал «Зениту» удачи в новом сезоне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Soccer News
Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито пожелал своим бывшим одноклубникам удачи.
«Удачи «Зениту» в новом сезоне», — написал Кришито в своём «инстаграме», выложив фотографию,
где он играет за «Зенит» в матче с московским «Динамо».
31-летний итальянский защитник выступал за «Зенит» семь лет, с 2011 по 2018 годы. После завершения сезона 2017/18 Кришито перешёл в «Дженоа», за который выступал до трансфера в «Зенит».
Ранее Кришито в прощальном обращении говорил, что «это были удивительные семь лет, Санкт-Петербург навсегда останется моим вторым домом. Трудно выразить всё то, что я чувствую. Меня переполняют эмоции, я растроган и мне сложно выразить всё это. Просто большое спасибо! В будущем я буду болеть за „Зенит“ вместе с вами».
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