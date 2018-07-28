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Парфёнов — о матче «Урала» с «Анжи»: без волнения не обойтись
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Парфёнов — о матче «Урала» с «Анжи»: без волнения не обойтись 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от домашнего матча первого тура российской Премьер-Лиги с «Анжи».
«Без волнения не обойтись, даже если не в первый раз выводишь команду, но это волнение хорошее, нормальная реакция на происходящее. Футболисты готовы, и по отдаче не должно быть вопросов. Мы играем ради зрителей на таком замечательном стадионе», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Анжи». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
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