Парфёнов — о матче «Урала» с «Анжи»: без волнения не обойтись

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от домашнего матча первого тура российской Премьер-Лиги с «Анжи».

«Без волнения не обойтись, даже если не в первый раз выводишь команду, но это волнение хорошее, нормальная реакция на происходящее. Футболисты готовы, и по отдаче не должно быть вопросов. Мы играем ради зрителей на таком замечательном стадионе», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Анжи». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.