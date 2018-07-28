Тульский «Арсенал» обыграл «Динамо» в матче молодёжного первенства России 

В матче первого тура молодёжного первенства России тульский «Арсенал» принимал на своём поле московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ДЮСШ „Арсенал“ и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол записал на свой счёт Даниил Хлусевич, который отличился на 90-й минуте матча.
Основные команды „Арсенала“ и „Динамо“ проведут свой матч завтра, 29 июля. В матче второго тура молодёжного первенства России тульская команда на выезде сыграет с питерским »Зенитом», а команда из Москвы примет на своём поле казанский «Рубин». Обе встречи пройдут 4 августа.