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Тульский «Арсенал» обыграл «Динамо» в матче молодёжного первенства России
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Тульский «Арсенал» обыграл «Динамо» в матче молодёжного первенства России 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче первого тура молодёжного первенства России тульский «Арсенал» принимал на своём поле московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ДЮСШ „Арсенал“ и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол записал на свой счёт Даниил Хлусевич, который отличился на 90-й минуте матча.
Основные команды „Арсенала“ и „Динамо“ проведут свой матч завтра, 29 июля. В матче второго тура молодёжного первенства России тульская команда на выезде сыграет с питерским »Зенитом», а команда из Москвы примет на своём поле казанский «Рубин». Обе встречи пройдут 4 августа.
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