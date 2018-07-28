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«Арсенал» вырвал победу у «Динамо» в матче молодежного первенства
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«Арсенал» вырвал победу у «Динамо» в матче молодежного первенства 

Советский спорт 2 часа назад
Единственный мяч в этой встрече на 95-й минуте забил Даниил Хлусевич.
Добавим, что матч основных составов команд состоится в Туле 29 июля.
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