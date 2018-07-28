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Воробьев: «Миронов проявил себя лидером „Динамо“
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Воробьев: «Миронов проявил себя лидером „Динамо“ 

SPORT24.ru 2 часа назад
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев после контрольного матча против нижегородского «Торпедо» похвалил защитника команды Андрея Миронова.
«Стараемся работать с молодыми как можно больше. Ведь это наше будущее. Без них никуда. Смена всегда нужна. Но сама она ведь не появится. Ее растить надо. Ребята неплохие. Без ошибок не обошлось. Но если их не совершать, то и играть в хоккей никогда не научишься.
Миронов показал себя лидером? Да. И на льду был вожаком, и в раздевалке ребят заводил, даже подсказывал. Я вижу отношение Андрея к делу. Оно даст прогресс», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Динамо».
Напомним, что Миронов вернулся в «Динамо» после одного сезона в Северной Америке.
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