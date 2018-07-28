Московское «Динамо» завершило сбор в Нижнем Новгороде победой над «Торпедо»

Московское «Динамо» в контрольном матче в Нижнем Новгороде было сильнее местного «Торпедо». Этой встречей бело-голубые завершили сбор, проходивший в городе на Волге.

Победную шайбу у бело-голубых забросил Антон Злобин . Данная встреча носила благотворительный характер. Все средства, собранные на матче, пойдут на операцию хоккеистки нижегородского СКИФа Варвары Буньковой, которая получила тяжелую травму колена.

На матче присутствовало около 2500 зрителей.

Товарищеский матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 3:4 (0:3, 2:0, 1:1)

Голы: Миронов (А. Алексеев), 9:20 — 0:1. Муранов, 15:11 — 0:2. А. Алексеев, 17:12 — 0:3. Галузин (бол.), 28:05 — 1:3. Кейлоф, 38:14 — 2:3. Орлов, 40:31 — 3:3. Злобин (бол.), 56:34 — 3:4.

Вратари: Галимов — Кузнецов.